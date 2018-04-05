До смерти от менингита ребенок 2 недели лечился у медика больницы под Нижним Тагилом

8-летний ребенок, умерший в больнице Нижнего Тагила от менингита 4 апреля, более недели наблюдался в сельской поликлинике без определения страшной болезни. По информации от жителей Николо-Павловского, юные пациенты из села наблюдаются у детского врача Евгении Казанцевой. По их мнению, она и ранее неоднократно упускала своевременное диагностирование заболеваний.

Детский врач Евгения Казанцева наблюдала за состоянием 8-летнего ребенка в течение полутора недель, но признаков менингита у него выявлено не было. Накануне мальчик был на приеме. 4 апреля ребенку стало хуже, его увезли на скорой и он скончался в инфекционной больнице.



У нас у всех подозрения, что наша участковая врач проглядела менингит у ребенка. Мы не родители мальчика, но мы родители своих детей и они у нее лечатся. У нас и раньше много было вопросов к Евгении Казанцевой, но этот случай – последняя капля. Пора предать это огласке, -- пояснила жительница села Николо-Павловское.



По словам собеседников редакции, ранее после лечения у этого врача их дети также оказывались в инфекционной больнице с запущенными заболеваниями.

Было несколько случаев, когда она ставила один диагноз, а ребенка потом скорая увозила с запущенной пневмонией. В этом случае – тоже: скорая сразу, когда приехала, диагностировали у него менингит и в больницу привезли уже с таким диагнозом. А до этого участковая его полторы недели лечила от простуды. Наблюдаем, что она халатно относится к своим пациентам. Да что говорить, они с медсестрой тут же ходят курить в часы приема, это все видят, -- рассказали жители Николо-Павловского.

Родители поделились, что между жителями села уже давно идут разговоры о работе участкового врача Евгении Казанцевой. Но до этого момента никто из них не обращался с официальными жалобами в вышестоящие инстанции.

Поликлиника в селе Николо-Павловское является структурным подразделением ГБУЗ «Горноуральская районная больница». Получить комментарий о причинах смерти ребенка в поликлинике не удалось - она работает до 12:00 и в 12:30 на звонки никто не ответил. В Горноуральской районной больнице оперативный комментарий давать отказались, предложив отправить письменный запрос.