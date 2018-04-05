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Новости Нижнего Тагила

До смерти от менингита ребенок 2 недели лечился у медика больницы под Нижним Тагилом

5 апреля 2018, 17:20Добавить новость
больница,дети,здоровье,Нижний Тагил,смерть,николо-павловское,менингит,диагноз,участковый врач,халатность,Евгения Казанцева

8-летний ребенок, умерший в больнице Нижнего Тагила от менингита 4 апреля, более недели наблюдался в сельской поликлинике без определения страшной болезни. По информации от жителей Николо-Павловского, юные пациенты из села наблюдаются у детского врача Евгении Казанцевой. По их мнению, она и ранее неоднократно упускала своевременное диагностирование заболеваний.  

Детский врач Евгения Казанцева наблюдала за состоянием 8-летнего ребенка в течение полутора недель, но признаков менингита у него выявлено не было. Накануне мальчик был на приеме. 4 апреля ребенку стало хуже, его увезли на скорой и он скончался в инфекционной больнице.
  

У нас у всех подозрения, что наша участковая врач проглядела менингит у ребенка. Мы не родители мальчика, но мы родители своих детей и они у нее лечатся. У нас и раньше много было вопросов к Евгении Казанцевой, но этот случай – последняя капля. Пора предать это огласке, -- пояснила жительница села Николо-Павловское.


По словам собеседников редакции, ранее после лечения у этого врача их дети также оказывались в инфекционной больнице с запущенными заболеваниями.   

   

Было несколько случаев, когда она ставила один диагноз, а ребенка потом скорая увозила с запущенной пневмонией. В этом случае – тоже: скорая сразу, когда приехала, диагностировали у него менингит и в больницу привезли уже с таким диагнозом. А до этого участковая его полторы недели лечила от простуды. Наблюдаем,  что она халатно относится к своим пациентам. Да что говорить, они с медсестрой тут же ходят курить в часы приема, это все видят, -- рассказали жители Николо-Павловского. 

 

Родители поделились, что между жителями села уже давно идут разговоры о работе участкового врача Евгении Казанцевой. Но до этого момента никто из них не обращался с официальными жалобами в вышестоящие инстанции.

  

Поликлиника в селе Николо-Павловское является структурным подразделением ГБУЗ «Горноуральская районная больница». Получить комментарий о причинах смерти ребенка в поликлинике не удалось - она работает до 12:00 и в 12:30 на звонки никто не ответил. В Горноуральской районной больнице оперативный комментарий давать отказались, предложив отправить письменный запрос.   

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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