ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями (ФОТО)

В Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» оштрафовано за нарушение экологического законодательства. Организация сбрасывала отходы вблизи Муринского пруда.

Тагильская фирма осуществляла строительство очистных сооружений ливневой канализации с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Помимо сброса отходов на почву, ООО «Уралстроймонтаж» сбрасывало на участок вблизи Муринского пруда, который является местом отдыха жителей Гальянки, сточные воды с превышением концентрации вредных веществ. Сточные воды должны были собираться центробежными насосами в металлические емкости, однако фирма вела сброс в водоем из котлована строительства через шланг.



По результатам прокурорской проверки ООО «Уралстроймонтаж» обязано заплатить штрафы на сумму 200 тыс. рублей. Внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.







Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области