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Новости Нижнего Тагила

ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями (ФОТО)

5 апреля 2018, 14:05Добавить новость
Нижний Тагил,экология,сброс,муринские пруды,вода,загрязнение,нарушение,отходы,ООО Уралстроймонтаж
В Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» оштрафовано за нарушение экологического законодательства. Организация сбрасывала отходы вблизи Муринского пруда.

Тагильская фирма осуществляла строительство очистных сооружений ливневой канализации с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Помимо сброса отходов на почву,  ООО «Уралстроймонтаж» сбрасывало на участок вблизи Муринского пруда, который является местом отдыха жителей Гальянки, сточные воды с превышением концентрации вредных веществ. Сточные воды должны были собираться центробежными насосами в металлические емкости, однако фирма вела сброс в водоем из котлована строительства через шланг.

По результатам прокурорской проверки ООО «Уралстроймонтаж» обязано заплатить штрафы на сумму 200 тыс. рублей. Внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.


Нижний Тагил,экология,сброс,муринские пруды,вода,загрязнение,нарушение,отходы,ООО УралстроймонтажНижний Тагил,экология,сброс,муринские пруды,вода,загрязнение,нарушение,отходы,ООО УралстроймонтажНижний Тагил,экология,сброс,муринские пруды,вода,загрязнение,нарушение,отходы,ООО Уралстроймонтаж
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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