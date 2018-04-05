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Птицефабрика в Среднеуральске заплатит в бюджет 552 тыс. рублей за загрязнение болота
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Птицефабрика в Среднеуральске заплатит в бюджет 552 тыс. рублей за загрязнение болота

5 апреля, 06:35Здоровье и экология
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