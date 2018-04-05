Птицефабрика в Среднеуральске заплатит в бюджет 552 тыс. рублей за загрязнение болота

Зимой 2017 года свердловская природоохранная прокуратура установила, что «Птицефабрика Среднеуральская» занимается незаконным сбросом сточных вод в болото Молебское. Специалисты установили, что окружающей среде был нанесён серьёзный ущерб.

Прошедшее судебное заседание закончилось признанием компании виновной, запрете сбрасывать сточные воды в болото и наложением штрафа на юридическое лицо в размере 552 тыс. рублей. Не согласившись с решением суда, руководство птицефабрики подало апелляцию, сообщает «Уралинформбюро».

4 апреля 2018 года Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил решение в силе. «Птицефабрика Среднеуральская» должна не только возместить нанесённый ущерб, но и как можно скорее начать строительство очистных сооружений для предотвращения дальнейшего негативного воздействия на экологию.