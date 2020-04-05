Снег, ветер и гололед: в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение
Сегодня, 17:08Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов, сообщает ЕДДС города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Завтра, 6 апреля, ожидается сильный мокрый снег с дождем. Также тагильчан предупредили, что на дорогах будет сильный гололед. В дневное время порывы ветра до 18 м/с.
Во вторник, 7 апреля, синоптики прогнозируют усиление ветра до 22-27 м/с.
При возникновении ЧС тагильчан просят сообщить в ЕДДС.
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