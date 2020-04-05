В Екатеринбурге во время самоизоляции врачи начали принимать пациентов онлайн
Сегодня, 10:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В период самоизоляции врачи Екатеринбурга решили начать принимать пациентов онлайн, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Константина Шестакова.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его словам, в государственных медучреждениях человек со сложным случаем и его лечащий врач могут связаться с более опытным медиком и проконсультироваться. Однако в муниципальных учреждениях нововведения пока не планируются.
В частных клиниках врачи начали связываться со своими пациентами с помощью мессенджеров или Скайпа.
Отмечается, что через онлайн-связь специалист не может выписывать лекарства или оформлять больничные листы. Врач имеет право спросить, какие есть у пациента жалобы, прокомментировать результаты анализов и направить его в больницу, если случай неотложный.
Напомним, полная изоляция в Свердловской области продлена до 20 апреля. Количество зараженных в регионе, по данным на 4 апреля, составляет 40 человек.
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