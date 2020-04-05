В Екатеринбурге во время самоизоляции врачи начали принимать пациентов онлайн

По его словам, в государственных медучреждениях человек со сложным случаем и его лечащий врач могут связаться с более опытным медиком и проконсультироваться. Однако в муниципальных учреждениях нововведения пока не планируются.

В частных клиниках врачи начали связываться со своими пациентами с помощью мессенджеров или Скайпа.

Отмечается, что через онлайн-связь специалист не может выписывать лекарства или оформлять больничные листы. Врач имеет право спросить, какие есть у пациента жалобы, прокомментировать результаты анализов и направить его в больницу, если случай неотложный.

Напомним, полная изоляция в Свердловской области продлена до 20 апреля. Количество зараженных в регионе, по данным на 4 апреля, составляет 40 человек.