В Нижнем Тагиле не зафиксировано случаев коронавируса

За последние сутки в России количество инфицированных увеличилось на 540 человек. Таким образом, общее число зараженных россиян составляет 4731, из них 333 человека излечились от болезни, 43 человека умерли. В Свердловской области зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом.