В Нижнем Тагиле не зафиксировано случаев коронавируса
Сегодня, 17:27Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По состоянию на 5 апреля в Нижнем Тагиле не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
За последние сутки в России количество инфицированных увеличилось на 540 человек. Таким образом, общее число зараженных россиян составляет 4731, из них 333 человека излечились от болезни, 43 человека умерли. В Свердловской области зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля, Евгений Куйвашев — до 20 апреля. Сегодня губернатор дополнил список организаций, которым разрешается работать до этого числа.
Карта распространения коронавируса в России
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