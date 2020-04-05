В России установят количество людей с иммунитетом к коронавирусу
Сегодня, 21:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор проведет исследование, в ходе которого будет выявлено число россиян, получивших иммунитет к коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая позволит выявить антитела к новому коронавирусу. Систему разработали специалисты научного центра «Вектор».
По словам Поповой, нужно понимать, что делается в популяции, а именно там, где было больше всего заболевших и там, где заразилось меньше всего человек.
Проанализировать данные специалисты смогут через десять дней после начала исследований.
Карта распространения коронавируса в России
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