Еще 141 случай заболевания коронавирусом подтвержден в Свердловской области

Еще 141 случай заболевания коронавирусом подтвержден в Свердловской области
Сегодня, 13:42Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За сутки с 4 по 5 апреля в Свердловской области подтвержден еще 141 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 83 тысячи человек

В Екатеринбурге за сутки было выявлено 54 случая заражения. Остальные заболевшие являются жителями Артёмовского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сысерти, Талицкого городского округа.

В общей сложности с начала пандемии в регионе подтверждено 83 192 случая заражения.

В России за сутки выявлено 8646 случаев COVID-19 в 83 регионах. При этом у 1125 человек заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране с начала пандемии насчитывается 4 589 540 случаев заражения.

Количество выздоровевших пациентов после COVID-19 в Свердловской области превысило 76,5 тысячи человек

За сутки с 4 по 5 апреля из больниц после лечения выписались 152 человека. Всего выздоровевших в регионе насчитывается 76 587 пациентов.

В России число вылечившихся достигло 4 211 133 человек. При этом за сутки выписаны из больниц 7052 человека.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано семь летальных случаев от коронавируса

Всего число умерших свердловчан составляет 2 779 человек.

В России всего умерли за сутки 343 человека. Самая высокая смертность наблюдается в Москве. Там скончались 50 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 27 человек и на третьем месте Ленинградская область, где скончались 16 человек. В общей сложности в России насчитывается 100 717 летальных случаев.

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