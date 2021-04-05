Еще 141 случай заболевания коронавирусом подтвержден в Свердловской области

В России всего умерли за сутки 343 человека. Самая высокая смертность наблюдается в Москве. Там скончались 50 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 27 человек и на третьем месте Ленинградская область, где скончались 16 человек. В общей сложности в России насчитывается 100 717 летальных случаев.