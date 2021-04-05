Еще 141 случай заболевания коронавирусом подтвержден в Свердловской области

В Екатеринбурге за сутки было выявлено 54 случая заражения. Остальные заболевшие являются жителями Артёмовского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сысерти, Талицкого городского округа.
В общей сложности с начала пандемии в регионе подтверждено 83 192 случая заражения.
В России за сутки выявлено 8646 случаев COVID-19 в 83 регионах. При этом у 1125 человек заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране с начала пандемии насчитывается 4 589 540 случаев заражения.
За сутки с 4 по 5 апреля из больниц после лечения выписались 152 человека. Всего выздоровевших в регионе насчитывается 76 587 пациентов.
В России число вылечившихся достигло 4 211 133 человек. При этом за сутки выписаны из больниц 7052 человека.
Всего число умерших свердловчан составляет 2 779 человек.
В России всего умерли за сутки 343 человека. Самая высокая смертность наблюдается в Москве. Там скончались 50 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 27 человек и на третьем месте Ленинградская область, где скончались 16 человек. В общей сложности в России насчитывается 100 717 летальных случаев.