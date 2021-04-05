Новые эндоскопические системы получит ГБ № 1 Нижнего Тагила

Победитель аукциона должен будет поставить комплекты работающих от сети переменного тока устройства, разработанные для получения, передачи и отображения видеоизображений во время проведения эндоскопической процедуры. Они состоят из одного или нескольких видеоэндоскопов, эндоскопической камеры, блока управления камерой, источника света со световыми кабелями, устройства для записи видеоданных, блоков визуализации и видеодисплея. Все компоненты, должны быть установлены на специальной тележке, которую можно перемещать в разные помещения для проведения процедур.