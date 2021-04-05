Новые эндоскопические системы получит ГБ № 1 Нижнего Тагила

Закупка объявлена 29 марта, заявки от поставщиков принимаются до 9 апреля 2021 года. На 18 новых эндоскопических систем выделено 204,7 миллиона рублей. Заказчиком выступает минздрав Свердловской области.
Согласно разнарядке, три комплекта оборудования получит ГБ № 1 Нижнего Тагила. Также эндоскопические системы поставят в медучреждения Режа, Серова, Екатеринбурга, Качканара и другие города Свердловской области.
Победитель аукциона должен будет поставить комплекты работающих от сети переменного тока устройства, разработанные для получения, передачи и отображения видеоизображений во время проведения эндоскопической процедуры. Они состоят из одного или нескольких видеоэндоскопов, эндоскопической камеры, блока управления камерой, источника света со световыми кабелями, устройства для записи видеоданных, блоков визуализации и видеодисплея. Все компоненты, должны быть установлены на специальной тележке, которую можно перемещать в разные помещения для проведения процедур.
Поставщик должен доставить оборудование по адресам, указанным в разнарядке, в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Гарантия на системы должна составлять не менее 12 месяцев. Контракт вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, минздрав Свердловской области закупает 18 новых передвижных рентгенов для медицинских учреждений. Один из них получит ГБ № 1 Нижнего Тагила.