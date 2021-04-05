Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 апреля

Замеры воздуха проходили при температуре воздуха +2 градуса, западном ветре со скоростью семь метров в секунду и мокром снеге. Прибор не показал наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.
Напомним, 3 и 4 апреля на Вагонке газоанализатор также не зафиксировал воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.