Бессонница и давление: тагильчане пожаловались на новые последствия омикрона

Врачи озвучили новые последствия омикрона

Невролог и кардиолог из Нижнего Тагила прокомментировали новые симптомы, которые отметили некоторые жители города. О поражении нервной и сердечно-сосудистой систем после COVID-19 — в материале TagilCity.ru.

Бессонница и хроническая усталость Штамм коронавируса омикрон, отличающийся быстрым распространением и легким течением болезни, отзывается по-разному в организме каждого человека. Некоторые тагильчане не заметили каких-либо изменений, следует из опроса редакции TagilCity.ru. Однако единицы до сих пор не могут оправиться от перенесенного вируса. Так, тагильчанка Елена рассказала, что после омикрона в течение нескольких недель страдала от бессонницы, ухудшения памяти и хронической усталости. Появилась бессонница: у тебя усталость, но ты не можешь уснуть. Просто постоянно лежишь. И появились проблемы с мозгом: то есть не можешь сконцентрироваться, путаешь слова, забываешь слова, не можешь что-то сказать. Я не понимала, что мне говорят, не могла прочитать документ, никогда такого не было, рассказала редакции TagilCity.ru Елена. Невролог Городской больницы № 1 Светлана Останина подтвердила, что данные последствия могут возникать у пациентов, перенесших ковид. Вирус, с ее слов, поражает участки мозга, которые ответственны за сон и бодрствование, а также приводит к нарушению мозговой деятельности. Однако причиной бессонницы может стать не только болезнь, но и стресс. Изоляция, ограничительные противоэпидемиологические меры, резкое изменение привычного ритма жизни, боязнь заболеть, переживание за родных и близких, могут спровоцировать нарушения вегетативной нервной системы, привести к расстройству сна и паническим атакам,отметил врач. Помимо бессонницы и слабости, среди неврологических осложнений коронавируса выделяют расстройство настроения, головные боли, головокружение, тошноту, слабость, нарушение памяти и концентрации внимания, рассказал невролог. Потери родных и увольнения: психологические проблемы свердловчан из-за коронавируса Повышенное давление и миокардит Омикрон влияет не только на нервную, но и сердечно-сосудистую систему человека. Тагильчанка Екатерина рассказывает, что после недавно перенесенного коронавируса ее муж вынужден наблюдаться у кардиолога: У мужа после омикрона сильно шалит давление: постоянно высокое, до 160, раньше никогда такого не было. Даже отправляли на больничный проходить кардиограмму и УЗИ. Теперь приходится пить препараты постоянно. Повышение артериального давления после ковида — распространенный симптом. Инфекция в этом случае выступает в роли триггера и усугубляет течение хронических заболеваний, отметила кардиолог Городской больницы № 1 Ксения Ионга. Со слов врача, нельзя не обращать внимания на скачки давления — симптом крайне опасен и без своевременно оказанной медицинской помощи может привести к смерти. Другими серьезными осложнениями являются миокардит, тромбообразование, гипоксия, поделился врач. В большинстве случаев тяжелые последствия возникают у пациентов с лишним весом или сахарным диабетом. Чаще всего, рассказывает кардиолог, тагильчане обращаются с жалобами на тахикардию, одышку, головные боли, повышенную переутомляемость, головокружения, болевые ощущения в груди, слабость. Стоит отметить, что данные симптомы могут наблюдаться на фоне и других заболеваний и даже на фоне стресса и переживания. Поэтому крайне важно обратиться к специалисту для уточнения и постановки правильного диагноза, сказал врач. Врачи напомнили, что риск заражения COVID-19 по-прежнему сохраняется. Защититься от вируса, а в некоторых случаях спасти себе жизнь можно с помощью вакцинации. По словам главврача ГБ № 1 Александра Павловских, тяжелое развитие болезни и летальные исходы нередко зафиксированы у непривитых пациентов: Напомним, в марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил все коронавирусные ограничения — число заболевших продолжает снижаться на территории региона и страны. Однако в конце марта в Шанхае Китая вновь зафиксирована вспышка ковида. Ученые говорят о появлении нового штамма под названием «стелс-омикрон». Медики рассказали о симптомах заражения “стелс-омикроном”

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