Кто должен убирать мусор на контейнерной площадке, рассказали свердловчанам

Кто должен убирать мусор на контейнерной площадке, рассказали свердловчанам
Кто должен убирать мусор на контейнерной площадке, рассказали свердловчанам
Сегодня, 16:02Здоровье и экологияФото: ООО «Компания «Рифей»
О причинах отсутствия уборки на контейнерных площадках мусоровозами, спросили регоператора жители Волчанска. Компания «Рифей» разъяснила ситуацию.

По закону за транспортировку отходов отвечает региональный оператор. А за организацию и содержание мест накопления несут ответственность управляющие компании и органы местного самоуправления.

это означает, что водитель мусоровоза должен своевременно вывозить ТКО, а уборку площадки и прилегающей территории должен проводить дворник, нанятый управляющими компаниями и органами местного самоуправления, рассказали в «Рифее».

По словам исполнительного директора компании Федора Потапова, когда граждане заявляют, что удобнее водителю мусоровоза убрать еще и контейнерные площадки, то он отвечает, что каждый должен заниматься своим делом.

У нас на территории множество положительных примеров, когда управляющие организации поддерживают на площадках идеальный порядок, среди них нижнетагильский ТОС «Пограничный» — на такие примеры нужно ориентироваться, сказал Федор Потапов.

Кроме того, сами жители также должны соблюдать правила размещения отходов, так как причиной захламления становится часто строительный мусор, автошины, срубленные деревья, которые не считаются ТКО.

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