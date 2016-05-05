Медики предлагают тагильчанам пройти тестирование на ВИЧ

Первый пункт экспресс-тестирования заработает уже после ближайших праздников – 11 мая. По понедельникам и средам с 17:00 до 19:00 будет проходить анонимное тестирование на ВИЧ по адресу: ул. Ленина, 57 – здание кинотеатра «Родина 3D». Результаты будут готовы в течение 15-ти минут.

Врачи предупреждают, что в зоне повышенной опасности находятся те, кто не знает свой ВИЧ-статус, статус нынешнего или бывшего партнера, а также те, кто имел хотя бы один незащищенный половой акт, имеет на теле татуировки или пирсинг.

Напоминаем, Свердловская область возглавляет всероссийский список по числу ВИЧ-инфицированных жителей. За прошлый год на 100 тысяч свердловчан приходилась тысяча инфицированных. В нашем городе только в подобных мобильных пунктах 81 человек узнали, что их ВИЧ-статус положительный.