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При строительстве поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле уже освоено более миллиарда рублей, но срок сдачи всё ещё не определён (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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При строительстве поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле уже освоено более миллиарда рублей, но срок сдачи всё ещё не определён (ФОТО)

5 мая 2016, 15:25Здоровье и экологияПавел Щербина
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