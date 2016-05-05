При строительстве поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле уже освоено более миллиарда рублей, но срок сдачи всё ещё не определён (ФОТО)

Напоминаем, строительство новой поликлиники началось в ноябре 2013 года. В настоящее время снаружи здание выглядит законченным.

На 01.01.2016 г. на строительстве поликлиники освоено 1099 млн. руб сообщает отдел по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод».

TagilCity.ru напоминает о том, что сдача новой поликлиники в эксплуатацию ожидалась в прошлом году. О причинах того, почему этого не произошло, а также о том, какие работы осталось провести, журналистам TagilCity.ru рассказали в отделе по связям с общественностью предприятия:

В прошлом году работы не были закончены по экономическим причинам. Для завершения стройки необходимо установить недостающее оборудование, выполнить отделочные работы и после установки оборудования передать объект в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что законченный вид поликлиника и её территория имеют со стороны фасада. В то время как на заднем дворе предстоит проделать много работы. Тем не менее, на предприятии смогли назвать ориентировочные сроки сдачи объекта в эксплуатацию:

Надеемся, это произойдет до конца года отметили в отделе по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод».

Фото: май 2016