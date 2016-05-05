В госпитале Тетюхина медики из Швейцарии проводят операции и обмениваются опытом с коллегами из Нижнего Тагила

Хирурги из Швейцарии, из фонда «Сердце ЕврАзии», второй день проводят совместные операции с докторами Центра. На сегодняшний день совместно выполнено порядка 12-14 операций. Для операций были подобраны сложные случаи, потому что каждый из приехавших — эксперт в своей области. Швейцарские коллеги показали различные детали и нюансы, которые, по заверениям медиков Нижнего Тагила, позволяют проводить операции эффективней.

Доктора оперировали каждый по своей специализации. Доктор Тюр провел замену плечевого сустава на протез. Это первая в нашем Центре подобная операция, раньше мы такого не практиковали. У нас есть доктора, которые умеют ставить эти протезы, но так складывались обстоятельства, что не возникало ситуации, когда это было необходимо сделать.

Доктор Риникер проводил операции по реэндопротезированию суставов. Это замена отслужившего срок годности протеза. Сегодня провели две такие операции. Доктор Зоммер оперировал на стопах, -- рассказала журналисту TagilCity.ru PR-менеджер госпиталя Ирина Рябинина.

В госпитале Тетюхина позаботились не только о своих специалистах. Для ознакомления с новыми знаниями пригласили докторов со всей Свердловской области, а также из регионов Уральского федерального округа. Откликнулось порядка 30 человек. Они смотрели прямые трансляции операций, которые показывали в конференц-зале. Кроме того, доктора выступали с докладами.

Это второй визит швейцарских медиков в госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле, первый раз они приезжали в ноябре 2015 года. А первая встреча тагильских медиков и представителей фонда произошла в июле 2015 года, когда Центр приезжал посмотреть руководитель фонда «Сердце ЕврАзии». Миссия этой организации — обмен по всему миру новыми медицинскими знаниями в области кардиологии и травматологии.