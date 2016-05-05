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В госпитале Тетюхина медики из Швейцарии проводят операции и обмениваются опытом с коллегами из Нижнего Тагила
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В госпитале Тетюхина медики из Швейцарии проводят операции и обмениваются опытом с коллегами из Нижнего Тагила

5 мая 2016, 18:55Здоровье и экологияДенис Таратонов
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