Похолодание до -7 °С ожидается в ночь на 6 мая в Свердловской области
5 мая 2017, 09:00Здоровье и экология
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В ночь на 6 мая в Свердловской области ожидаются заморозки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Температура, согласно информации от Уральского УГМС, опустится до -4 градусов по шкале Цельсия. В горной местности и низинах возможно до -7 градусов Цельсия.
Синоптики уверены, что такое похолодание может привести к значительному повреждению сельскохозяйственных структур. Кроме того, автовладельцам рекомендуют воздержаться от поездок в утреннее время указанного периода.
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