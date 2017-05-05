Похолодание до -7 °С ожидается в ночь на 6 мая в Свердловской области

Температура, согласно информации от Уральского УГМС, опустится до -4 градусов по шкале Цельсия. В горной местности и низинах возможно до -7 градусов Цельсия.

Синоптики уверены, что такое похолодание может привести к значительному повреждению сельскохозяйственных структур. Кроме того, автовладельцам рекомендуют воздержаться от поездок в утреннее время указанного периода.