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Похолодание до -7 °С ожидается в ночь на 6 мая в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похолодание до -7 °С ожидается в ночь на 6 мая в Свердловской области

5 мая 2017, 09:00Здоровье и экология
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