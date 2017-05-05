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Сине-зеленые водоросли заметили общественники в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сине-зеленые водоросли заметили общественники в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

5 мая 2017, 17:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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