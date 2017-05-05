Сине-зеленые водоросли заметили общественники в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

Когда лёд сошел, они покрывали камни бурым цветом. Видно было, что зиму они хорошо пережили. Сейчас паводок прошел, уровень воды поднялся, и их скрыло водой. Когда потеплеет, всё по новому кругу закрутится. Ещё похлеще, чем в прошлом году. Тем более что никаких превентивных мер по борьбе с сине-зелеными водорослями не предпринято. Только администрация Нижнего Тагила что-то пытается сделать. Я думаю, после майских праздников начнётся стабильное тепло, и придётся к этому вопросу вернуться рассказал журналисту портала TagilCity.ru общественник Рамиль Хакимов.

Напомним, летом 2016 года из-за сильной жары Черноисточинский пруд начал «цвести». В некоторых местах вода была похожа на зеленую краску, от недостатка кислорода и от продуктов разложения водорослей гибла рыба и другие водные обитатели. А в Нижнем Тагиле жители жаловались на «вонючую» воду. В начале зимы областное правительство подготовило план по восстановлению водохранилищ под Нижним Тагилом, который подписал губернатор.

Низкий уровень воды благоприятен для цветения водорослей, ведь вода сильнее прогревается. Достаточен ли этот уровень в Черноисточинском водохранилище сейчас? 5 мая, на плотине Черноисточинского пруда побывал эколог-общественник из Нижнего Тагила Андрей Волегов. Он рассказал порталу TagilCity.ru, что сейчас воды на порядок больше, чем в прошлом году, когда он делал фотографии зеленого «прибоя», а работники плотины собираются поддерживать этот уровень в течение всего лета:

В сравнении с прошлым годом то, что я увидел сегодня — это разные вещи. Вода на порядок выше. 220,42 метров от уровня моря. При этом плотина была открыта, вода переливалась через плотину. В горах еще есть снег. Сотрудники ожидают вторую волну паводка, а потом пойдут дожди. Они прогнозируют, что уровень воды будет на отметке 220,63. Этот уровень они собираются поддерживать летом. На данный момент воды в пруду достаточно, какой-то критической ситуации не заметно сказал эколог.

Главный вопрос сейчас, будет ли лето таким же жарким, как это было в 2016 году. Если погода будет солнечной и скупой на дожди, то, несмотря на принимаемые меры, цветение водорослей и мор рыбы снова могут повториться.