Всем россиянам с полисами ОМС лекарства могут отпускаться бесплатно

Минздрав России занялся разработкой нового проекта по бесплатному обеспечению лекарствами граждан, имеющих полис ОМС.

Благодаря новой системе, которая находится еще в стадии разработки, бесплатные лекарства смогут стать доступны всем гражданам. Обязательным условием будет являться наличие полиса ОМС. Также не любое лекарство, выписанное врачом, получит бесплатно пациент.

Будет создан ограниченный список препаратов, подлежащих бесплатному лекарственному обеспечению. Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила о том, что новая система может быть запущена уже в 2018 году. Пока только в качестве пилотного проекта в некоторых регионах России, которые захотят добровольно участвовать в апробировании такого метода.

На реализацию этой программы может потребоваться около 500 млрд рублей в год, считает основатель ФФМС Владимир Гришин. Это может увеличить налоговую нагрузку на работающих, если государство будет компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, сообщает газета «Известия».