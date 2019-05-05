Тепло и грозы придут в Нижний Тагил с 6 по 12 мая
Сегодня, 11:12Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На следующей неделе, с 6 по 12 мая, в Нижнем Тагиле ожидается стабильно теплая погода, воздух прогреется до +25 градусов. При этом с середины недели придут грозы, сообщает Gismeteo.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 мая днем температура воздуха составит +20 градусов, ночью – +6 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, до 9 м/с.
7 мая днем будет +23 градуса, ночью столбик термометра опустится до +8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, до 9 м/с.
8 и 9 мая воздух прогреется до +20, ночью будет от +8 до +10 градусов. Ожидаются обильные дожди с грозами. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 6-8 м/с.
10 мая температура воздуха поднимется до +24 градусов, ночью – до +10 градусов. Пасмурно, дождь. Ветер северный, до 9 м/с.
В выходные, 11 и 12 мая, днем будет +22...+24 градуса, ночью – до +13 градусов. Обильные дожди с грозами. Ветер северный, 7-9 м/с.
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