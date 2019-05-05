Тепло и грозы придут в Нижний Тагил с 6 по 12 мая

6 мая днем температура воздуха составит +20 градусов, ночью – +6 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, до 9 м/с.

7 мая днем будет +23 градуса, ночью столбик термометра опустится до +8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, до 9 м/с.

8 и 9 мая воздух прогреется до +20, ночью будет от +8 до +10 градусов. Ожидаются обильные дожди с грозами. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 6-8 м/с.

10 мая температура воздуха поднимется до +24 градусов, ночью – до +10 градусов. Пасмурно, дождь. Ветер северный, до 9 м/с.