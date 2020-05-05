Акцию «Сад памяти» предлагают уральцам провести онлайн из-за коронавируса

Деревья уральцам предлагают высадить на своих приусадебных участках, после чего дерево надо сфотографировать и выложить в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Также данные о посадке можно внести в интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф.

Ещё один вариант участия в акции – это изготовить любую работу (поделку или картину) и также разместить с хэштегом и рассказом в соцсетях

По словам министра природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова, 1 мая специалисты лесного хозяйства уже приступили к посадке саженцев с соблюдением всех норм безопасности. Чиновник добавил, что саму акцию планируется перенести на осень.

Часть лесных площадок мы оставим на осень, либо к осени будут сформированы новые площадки. Надеемся, что к этому времени мы уже сможем пригласить всех желающих посадить свое дерево в «Сад памяти» на территории поселков, городов и наших лесничеств, отметил Алексей Кузнецов.

Весной силами лесничеств будут посажены 31 тысяча 312 саженцев сосны, ели, кедра и лиственницы. Для этого специально подготовлено 56 участков общей площадью 21 гектар.