Акцию «Сад памяти» предлагают уральцам провести онлайн из-за коронавируса
В честь Дня Победы в Свердловской области планировали провести акцию по высадке саженцев «Сад памяти». Однако в связи с эпидемией COVID-19 её предлагают проводить в онлайн режиме, сообщает департамент информполитики региона.
Деревья уральцам предлагают высадить на своих приусадебных участках, после чего дерево надо сфотографировать и выложить в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Также данные о посадке можно внести в интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф.
Ещё один вариант участия в акции – это изготовить любую работу (поделку или картину) и также разместить с хэштегом и рассказом в соцсетях
По словам министра природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова, 1 мая специалисты лесного хозяйства уже приступили к посадке саженцев с соблюдением всех норм безопасности. Чиновник добавил, что саму акцию планируется перенести на осень.
Часть лесных площадок мы оставим на осень, либо к осени будут сформированы новые площадки. Надеемся, что к этому времени мы уже сможем пригласить всех желающих посадить свое дерево в «Сад памяти» на территории поселков, городов и наших лесничеств, отметил Алексей Кузнецов.
Весной силами лесничеств будут посажены 31 тысяча 312 саженцев сосны, ели, кедра и лиственницы. Для этого специально подготовлено 56 участков общей площадью 21 гектар.
В Свердловской области запланировано восстановить 28 тысяч гектаров леса в рамках нацпроекта «Экология» по направлению сохранение лесов региона. Специалисты лесного хозяйства уже приступили к плановым весенним посадкам леса в Ирбитском, Байкаловском, Березовском, Талицком, Тугулымском и Алапаевском лесничествах.