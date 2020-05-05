Больницы Свердловской области загружены на 57% из-за коронавируса
Сегодня, 20:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Загруженность уральских больниц пациентами из-за COVID-19 составляет 57%. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, властями закупаются все необходимые техника, медикаменты и средства индивидуальной защиты.
Мы готовим наши медучреждения к разным сценариям развития ситуации. Сейчас больницы региона загружены на 57%. При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства, средства защиты. И все-таки я надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. В Свердловской области обследованы более 100 тыс. человек, - написал Куйвашев.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 1 277 случаев коронавируса. Состояние 21 инфицированного оценивают тяжёлым, 63 – средней степени тяжести. 1 уралец скончался. 182 человека уже вылечились от коронавируса.
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