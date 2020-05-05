Больницы Свердловской области загружены на 57% из-за коронавируса

При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, властями закупаются все необходимые техника, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Мы готовим наши медучреждения к разным сценариям развития ситуации. Сейчас больницы региона загружены на 57%. При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства, средства защиты. И все-таки я надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. В Свердловской области обследованы более 100 тыс. человек, - написал Куйвашев.