Экозащитники пытались блокировать отправку на Урал 13 вагонов с урановыми «хвостами»
Сегодня, 12:06Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Европе 4 мая активисты попытались заблокировать отправление из Европы в Новоуральск 13 вагонов с урановыми «хвостами», пишет Znak.
Активисты группы «Экозащита!» заблокировали транспортировку вагонов в Мюнстере. Также акции протеста прошли в Мюнстере, Бургштайнфурте и Нордвальде.
По данным активистов, с начала года в Россию отправили около 2 тысяч тонн «хвостов». Отправки не прервались из-за пандемии. По утверждениям экологов, урановое «хвосты» радиоактивны и токсичны, однако «Ростатом» не подтверждает этого.
Ввозимый обедненный гексафторид урана дообогащают на российских предприятиях и он экспортируется в Германию и другие страны, рассказали в «Твэл».
В «Экозащите!» считают, что 98% от объема ввезенных отходов остается в России, и лишь мизерная часть отправляется обратно в дообогащенной форме.
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