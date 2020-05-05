Экозащитники пытались блокировать отправку на Урал 13 вагонов с урановыми «хвостами»

Активисты группы «Экозащита!» заблокировали транспортировку вагонов в Мюнстере. Также акции протеста прошли в Мюнстере, Бургштайнфурте и Нордвальде.

По данным активистов, с начала года в Россию отправили около 2 тысяч тонн «хвостов». Отправки не прервались из-за пандемии. По утверждениям экологов, урановое «хвосты» радиоактивны и токсичны, однако «Ростатом» не подтверждает этого.

Ввозимый обедненный гексафторид урана дообогащают на российских предприятиях и он экспортируется в Германию и другие страны, рассказали в «Твэл».