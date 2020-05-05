Противопоказания при лазерной эпиляции

О безупречно гладкой, шелковистой коже без лишних волос мечтают многие. Вариантов добиться такого результата несколько.
Но у всех имеются противопоказания. Вопрос лишь в том, что некоторые процедуры носят временный характер, поэтому к ним нужно прибегать регулярно. Современная медицина и косметология развиваются и предлагают всё более совершенные и эффективные методы.
О процедуре
В последнее время стала очень популярной лазерная эпиляция, подробнее на сайте epilaser.com.ua. Она безболезненна (чувствуется лишь точечное тепло); в среднем время проведения одного сеанса 15 – 30 минут (зависит от зон и их количества). Для полного устранения волосков необходимо от 6 до 12 раз.
Лазерное удаление волос – это передовая технология, предоставляющая уникальную возможность избавиться от нежелательного роста волосков на разных участках тела. К ней прибегают не только в косметических целях, также её назначают по медицинским показаниям, так как с её помощью можно избавиться от проблемы вросших волос.
Лазерным излучениям разрушается волосяной фолликул, что в дальнейшем приводит к выпадению волосочка. Она безопасна для организма в целом, так как механизм воздействия луча направлен на пигмент, содержащийся в волосике, – мелатонин. Лазер способен нагревать пигмент до температуры, при которой погибает волосяная луковица.
О противопоказаниях
Перед посещением салона рекомендуется проконсультироваться у врача-дерматолога, так как лазерная эпиляция имеет противопоказания.
Следует знать о том, что кроме новой ELOS и гибридной 3D технологии, обычные старые лазеры не дадут должного эффекта, если у человека:
светлые и седые волосинки. Аппарат может не воздействовать на их фолликулы если загорелая или тёмная кожа. На ней возможно возникновение ожогов.
Консультирующий специалист предупреждает о противопоказаниях к лазерной эпиляции, которые непостоянные. И при успешном лечении недуги, после тщательного обследования, можно её назначить.
Список болезней, при которых не рекомендуется делать лазерку:
- легкие кожные болезни;
- аллергические реакции;
- простуда;
- ссадины, царапины.
Добросовестный врач не даст разрешения на прохождение эпиляции беременным и кормящим женщинам, а также подросткам до 14 лет. Как известно, при беременности, в период лактации, и в пубертатном возрасте нестабильный гормональный фон. Не назначают данный вид эпиляции людям, которые принимают сильнодействующие гормональные препараты. В этих случаях нужный эффект не будет достигнут.
Есть ряд серьёзных противопоказаний к лазерной эпиляции, при которых её назначение нецелесообразно:
- онкология;
- герпетические инфекции;
- сахарный диабет;
- кожные заболевания, вызванные инфекцией, в острой форме;
- в редких случаях может возникнуть индивидуальная непереносимость.
Популярная эпиляция зоны глубокого бикини требует внимательного и грамотного подхода. Специалист подбирает специальный режим светового излучения, чтобы не повредить слизистую.
При некоторых гинекологических заболеваний, существуют противопоказания при лазерной эпиляции бикини:
- воспаление яичников;
- молочница;
- эрозированная шейка матки;
- аллергия в области лобка;
- нарушенная микрофлора влагалища.
- Кроме того, есть ряд ограничений и после проведённой процедуры. О них следует напомнить клиентам:
- стоит воздержаться от посещения бани и сауны в первые 3 дня после прохождения сеанса;
- избегать принятия горячей ванны;
- в течение 2 недель противопоказано загорать, в отличии от ЭЛОС и трёх-кластерной 3Д методики (здесь 3 дня).
Необходимо воспользоваться успокаивающим средством, если заметно раздражение. Не волнуйтесь, через день всё восстановится.
Вывод
Стоит отметить, что такая эпиляция относится к категории безопасных манипуляций. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, внимательно отнеситесь к выбору аппарата, с помощью которого будет сделана процедура. В профессиональном салоне EpiLaser только самое новое качественное оборудование. Этому свидетельствуют даже видео – отзывы о лазерной эпиляции в Youtube. И что очень важно – эпиляцию проводят квалифицированные косметологи с медицинским образованием. Это позволяет избежать серьёзных осложнений.
Требуется консультация специалиста, имеются противопоказания. На правах рекламы.