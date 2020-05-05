Противопоказания при лазерной эпиляции

Но у всех имеются противопоказания. Вопрос лишь в том, что некоторые процедуры носят временный характер, поэтому к ним нужно прибегать регулярно. Современная медицина и косметология развиваются и предлагают всё более совершенные и эффективные методы.

О процедуре В последнее время стала очень популярной лазерная эпиляция, подробнее на сайте epilaser.com.ua. Она безболезненна (чувствуется лишь точечное тепло); в среднем время проведения одного сеанса 15 – 30 минут (зависит от зон и их количества). Для полного устранения волосков необходимо от 6 до 12 раз.

Лазерное удаление волос – это передовая технология, предоставляющая уникальную возможность избавиться от нежелательного роста волосков на разных участках тела. К ней прибегают не только в косметических целях, также её назначают по медицинским показаниям, так как с её помощью можно избавиться от проблемы вросших волос.

Лазерным излучениям разрушается волосяной фолликул, что в дальнейшем приводит к выпадению волосочка. Она безопасна для организма в целом, так как механизм воздействия луча направлен на пигмент, содержащийся в волосике, – мелатонин. Лазер способен нагревать пигмент до температуры, при которой погибает волосяная луковица.

О противопоказаниях Перед посещением салона рекомендуется проконсультироваться у врача-дерматолога, так как лазерная эпиляция имеет противопоказания.

Следует знать о том, что кроме новой ELOS и гибридной 3D технологии, обычные старые лазеры не дадут должного эффекта, если у человека:

светлые и седые волосинки. Аппарат может не воздействовать на их фолликулы если загорелая или тёмная кожа. На ней возможно возникновение ожогов.

Консультирующий специалист предупреждает о противопоказаниях к лазерной эпиляции, которые непостоянные. И при успешном лечении недуги, после тщательного обследования, можно её назначить.

Список болезней, при которых не рекомендуется делать лазерку:

легкие кожные болезни;

аллергические реакции;

простуда;

ссадины, царапины.

Добросовестный врач не даст разрешения на прохождение эпиляции беременным и кормящим женщинам, а также подросткам до 14 лет. Как известно, при беременности, в период лактации, и в пубертатном возрасте нестабильный гормональный фон. Не назначают данный вид эпиляции людям, которые принимают сильнодействующие гормональные препараты. В этих случаях нужный эффект не будет достигнут.

Есть ряд серьёзных противопоказаний к лазерной эпиляции, при которых её назначение нецелесообразно:

онкология;

герпетические инфекции;

сахарный диабет;

кожные заболевания, вызванные инфекцией, в острой форме;

в редких случаях может возникнуть индивидуальная непереносимость.

Популярная эпиляция зоны глубокого бикини требует внимательного и грамотного подхода. Специалист подбирает специальный режим светового излучения, чтобы не повредить слизистую.

При некоторых гинекологических заболеваний, существуют противопоказания при лазерной эпиляции бикини:

воспаление яичников;

молочница;

эрозированная шейка матки;

аллергия в области лобка;

нарушенная микрофлора влагалища.

Кроме того, есть ряд ограничений и после проведённой процедуры. О них следует напомнить клиентам:

стоит воздержаться от посещения бани и сауны в первые 3 дня после прохождения сеанса;

избегать принятия горячей ванны;

в течение 2 недель противопоказано загорать, в отличии от ЭЛОС и трёх-кластерной 3Д методики (здесь 3 дня).

Необходимо воспользоваться успокаивающим средством, если заметно раздражение. Не волнуйтесь, через день всё восстановится.

Вывод Стоит отметить, что такая эпиляция относится к категории безопасных манипуляций. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, внимательно отнеситесь к выбору аппарата, с помощью которого будет сделана процедура. В профессиональном салоне EpiLaser только самое новое качественное оборудование. Этому свидетельствуют даже видео – отзывы о лазерной эпиляции в Youtube. И что очень важно – эпиляцию проводят квалифицированные косметологи с медицинским образованием. Это позволяет избежать серьёзных осложнений.