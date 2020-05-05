В Нижнем Тагиле не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: pixabay
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным на 5 мая в Нижнем Тагиле не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили в оперштабе, с начала пандемии в городе выявлено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. 4 мая сообщалось о пяти новых случаях.
В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 133 случая заражения, по России — 10 102.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей