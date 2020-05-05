В России за сутки зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России число заболевших коронавирусом за сутки составило 10 102 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Коронавирус
Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Общее число заразившихся — 155 370 человек. За сутки выздоровело 1770 человек (общее число — 19 865), умерло 95 человек (общее число — 1451).
Отмечается, что в 50% случаев заболевание протекает без симптомов. Проведено 4,4 млн тестов для выявления вируса.
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