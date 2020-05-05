Губернатор Свердловской области рассказал о продлении режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Свердловской области планируют продлить как минимум до 18 мая. Об этом губернатор Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram.
Только спустя неделю после майских праздников возможно поэтапное снятие ограничительных мер.
Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело. И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть, поэтапном снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация, написал Евгений Куйвашев.
В качестве примера глава региона привёл Испанию, где «пока полное отсутствие перспектив возвращения к нормальной жизни» - на сегодняшний день в стране 250 тысяч случаев заражения, 25 тысяч человек скончались от коронавируса.
Вдумайтесь в эти цифры! Уверен, Вы не считаете, что несколько недель без ограничений стоят жизней десятков людей,заявил губернатор.