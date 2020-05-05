В Свердловской области выявлено 133 новых случая COVID-19
Сегодня, 12:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области на 5 мая выявили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Среди заболевших зарегистрирован один случай заражения у жителя другого региона. Новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, Нижних Серег, Березовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович, Каменска-Уральского.
Общее число инфицированных в регионе достигло 1277. За сутки из больниц выписали 16 человек (общее число — 182). В тяжелом состоянии 21 свердловчанин, состояние 63 пациентов оценивается как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное.
В России за сутки число заболевших коронавирусом достигло 155 370 человек.
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