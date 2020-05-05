В Свердловской области выявлено 133 новых случая COVID-19

Среди заболевших зарегистрирован один случай заражения у жителя другого региона. Новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, Нижних Серег, Березовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович, Каменска-Уральского.

Общее число инфицированных в регионе достигло 1277. За сутки из больниц выписали 16 человек (общее число — 182). В тяжелом состоянии 21 свердловчанин, состояние 63 пациентов оценивается как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное.