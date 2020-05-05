На Урале с подтверждённым COVID-19 скончалось семь человек
Сегодня, 20:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Количество умерших от коронавируса свердловчан выросло до 7 человек. Об этом заявил глава горздрава Екатеринбурга Денис Демидов в интервью порталу Е1.
Сюжеты: Коронавирус
По словам медика, все эти люди скончались не от COVID-19, хотя он был у них подтвержден. Погибшие страдали хроническими заболеваниями в тяжелой форме, которые могли усугубиться вирусом COVID-19.
На 5 мая в Свердловской области коронавирус лабораторно подтверждён у 1277 человек.
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