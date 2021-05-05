103 новых случая заболевания коронавирусом выявлено за сутки в Свердловской области

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Артинского, Ачитского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского городского округа.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 702 случая заболевания коронавирусом. 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 138 расположены в отделениях реанимации, а 98 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 7 975 случаев инфицирования в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 847 489 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 424 человека, из них 110 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В России за последние сутки из больниц выписали 7 506 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 785 и Санкт-Петербурге — 873 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 464 550 пациентов.
В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 151 летальный случай.
За все время в России от инфекции скончались 111 895 человек, 360 заразившихся умерли за период с 4 по 5 мая.