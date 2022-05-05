Чиновники признали очень высоким уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле

Уровень загрязнения определялся значениями стандартного индекса сероводорода на Красном Камне и бенз(а)пирена на Сухоложском поселке, сообщили в пресс-службе свердловского УГМС.
Были отмечены превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на Красном Камне. Его уровень составил 10,1 ПДК. Бенз(а)пирен и формальдегид на Сухоложском поселке составили 10,1 и 1,9 ПДК, бензол и этилбензол на Вагонке 1,3 и 4,7 ПДК и озон на Тагилстрое 1,1 ПДК.
Разовые концентрации серы, углерода, азота, азота, фенола, аммиака и цианистого водорода; среднесуточные концентрации ксилола и толуола, а также среднесуточные и среднемесячные концентрации свинца, марганца, кадмия, меди, никеля, хрома, цинка и железа; среднемесячные концентрации магния за обозначенный период времени соответствующих значений ПДК не превышали.