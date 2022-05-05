Чиновники признали очень высоким уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле

Чиновники признали очень высоким уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле
Чиновники признали очень высоким уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:36Здоровье и экологияФото: 1МI
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле в 2022 году находится в IV категории, это наивысший класс загрязнения.

Уровень загрязнения определялся значениями стандартного индекса сероводорода на Красном Камне и бенз(а)пирена на Сухоложском поселке, сообщили в пресс-службе свердловского УГМС.

Были отмечены превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на Красном Камне. Его уровень составил 10,1 ПДК. Бенз(а)пирен и формальдегид на Сухоложском поселке составили 10,1 и 1,9 ПДК, бензол и этилбензол на Вагонке 1,3 и 4,7 ПДК и озон на Тагилстрое 1,1 ПДК.

Разовые концентрации серы, углерода, азота, азота, фенола, аммиака и цианистого водорода; среднесуточные концентрации ксилола и толуола, а также среднесуточные и среднемесячные концентрации свинца, марганца, кадмия, меди, никеля, хрома, цинка и железа; среднемесячные концентрации магния за обозначенный период времени соответствующих значений ПДК не превышали.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьэкологияНижний ТагилКачество воздуха
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы