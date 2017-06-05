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Ошибка врача или невнимательность пациента? Медики и близкие высказали свои версии причин смерти молодого DJ из Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ошибка врача или невнимательность пациента? Медики и близкие высказали свои версии причин смерти молодого DJ из Нижнего Тагила

5 июня 2017, 18:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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