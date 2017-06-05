Ошибка врача или невнимательность пациента? Медики и близкие высказали свои версии причин смерти молодого DJ из Нижнего Тагила

29 мая Павел Покаляев вызвал на дом врача-терапевта, до 1 июня он оставался на больничном, в этот день он должен был пойти на приём. Но в ночь на 1 июня его состояние резко ухудшилось. Вызванная карета скорой помощи доставила молодого мужчину в Городскую больницу №1 на ул. Максарева, где в тот же день Павел ушёл из жизни. Согласно результатам вскрытия, предварительно, причиной смерти молодого мужчины стала пневмония, вызванная другими уточнёнными инфекционными возбудителями.

В разговоре с журналистами TagilCity.ru сестра Павла Покаляева высказала недовольство работой медиков. По её мнению, жизнь брата унесла врачебная ошибка.

Павлу было назначено лечение, типичное для обычного ОРЗ. Все рекомендации врача он выполнял. Но из-за болезни он – никогда не жаловавшийся на здоровье молодой человек – умер буквально через несколько суток после визита врача. Я в шоке до сих пор. Мы с другими близкими пытались получить объяснения от медиков, но слышали только – этого нет, другого нет, это сказать не можем, то – врачебная тайна. А Павла уже не вернуть рассказала журналистам TagilCity.ru сестра Павла – Мария.

Журналистам TagilCity.ru стало известно, что Павел, почувствовав недомогание 29 мая, вызвал участкового фельдшера – Полякову Елену.

Об опыте общения с ней рассказала журналистам TagilCity.ru одна из пенсионерок, которую из-за отсутствия терапевтов на участке, направили к ней на приём:

У меня остеохондроз – иногда спина болит так, что я не могу без обезболивающих. С этой жалобой я пришла к Поляковой и объяснила ситуацию. Я сказала, что нужно такое обезболивающее, которое и эффективно, и не слишком сильно повышает артериальное давление. Все обезболивающие его повышают, но по-разному, после некоторых становится совсем плохо. Я рассказала о своих опасениях фельдшеру, на что она резко ответила - «В первый раз слышу!». А ведь это написано в описании почти каждого препарата. В итоге, выписывать обезболивающие пришлось у другого специалиста. Общение с ней оставило неприятные воспоминания.

В свою очередь руководство Городской поликлиники №1 назвало выбранную фельдшером методику лечения Павла – оправданной. Поскольку во время визита врача у него были симптомы, свойственные ОРВИ. А трагическая смерть молодого человека, по мнению медиков, наступила из-за слишком позднего повторного обращения за помощью.

Близкие молодого человека обращались к нам за разъяснениями по поводу ситуации. В понедельник пациент вызвал врача. Участковый фельдшер осмотрел его и оценил состояние как удовлетворительное. На тот момент никаких признаков пневмонии у пациента не наблюдалось: температура 37,5, частота дыхания в норме, хрипов в лёгких не было. При ухудшении ситуации пациенту было наказано повторно вызвать врача или звонить в скорую помощь. Повторный приём был назначен на четверг. Был оформлен лист нетрудоспособности, назначено лечение, необходимое при ОРВИ. Пневмония, в особенности вирусно-бактериальная, развивается молниеносно. Сам пациент или его близкие после ухудшения состояния должны были довести это до сведения медиков в понедельник, вторник или среду. Тогда ему смогли бы своевременно оказать необходимую помощь прокомментировала ситуацию для TagilCity.ru заведующая поликлиникой – Марианна Дурова.

В настоящее время близкие молодого человека занимаются сбором необходимой документации и консультируются с юристами.

Можно сказать, что медицинскую карту Павла нам удалось сфотографировать с боем. Подумать только, в последний раз до этого он болел в 2011 году. А тут раз – и всё. Сейчас мы собираем все материалы, консультируемся с юристами. Планируем обращаться в прокуратуру и суд. Понятно, что Павла это не вернёт, но, может, в будущем медики станут внимательнее к своим пациентам рассказали журналистам TagilCity.ru близкие Павла – Дмитрий и Мария.