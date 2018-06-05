Усиление ветра, ливни и град ожидаются в Свердловской области 5 и 6 июня

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, в связи с прохождением фронта в Свердловской области вечером 5 июня и днем 6 июня возможны ливневые дожди, град и усиление ветра от 17 до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем от +22 до +27 градусов.