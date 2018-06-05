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Усиление ветра, ливни и град ожидаются в Свердловской области 5 и 6 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Усиление ветра, ливни и град ожидаются в Свердловской области 5 и 6 июня

5 июня, 18:20Здоровье и экология
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