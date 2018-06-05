Усиление ветра, ливни и град ожидаются в Свердловской области 5 и 6 июня
5 июня, 18:20Здоровье и экология
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Вечером 5 июня и днем 6 июня на территории Свердловской области ожидаются усиление ветра до 25 м/с, ливневые дожди и местами град.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, в связи с прохождением фронта в Свердловской области вечером 5 июня и днем 6 июня возможны ливневые дожди, град и усиление ветра от 17 до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем от +22 до +27 градусов.
Циклон пройдет по всей Свердловской области. В зону с наибольшим риском возникновения ЧС попадают 13 муниципалитетов, в том числе Нижний Тагил и Горноуральский городской округ.
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