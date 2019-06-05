Минприроды России заключит экологическое соглашение со Свердловской областью

Договоренности будут носить четырехсторонний характер: соглашение заключат Минприроды, Росприроднадзор, регион и крупная компания, негативно влияющая на окружающую среду.

Соглашение о взаимодействии по программе «Чистый воздух» будет подписано с Кемеровской, Омской, Иркутской, Волгоградской областями и Фондом развития моногородов. Минприроды также планирует заключить соглашение по рекультивации полигона «Красный бор» с правительством Санкт-Петербурга.