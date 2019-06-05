Минприроды России заключит экологическое соглашение со Свердловской областью
Сегодня, 17:07Здоровье и экологияФото: официальный сайт Минприроды РФ
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В рамках Петербургского международного экономического форума глава Минприроды и экологии России Дмитрий Кобылкин заключит соглашение о взаимодействии по программе «Чистый воздух» со Свердловской областью, сообщает интернет-издание Znak.
Договоренности будут носить четырехсторонний характер: соглашение заключат Минприроды, Росприроднадзор, регион и крупная компания, негативно влияющая на окружающую среду.
Соглашение о взаимодействии по программе «Чистый воздух» будет подписано с Кемеровской, Омской, Иркутской, Волгоградской областями и Фондом развития моногородов. Минприроды также планирует заключить соглашение по рекультивации полигона «Красный бор» с правительством Санкт-Петербурга.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.
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