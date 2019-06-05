Свердловская область оказалась самым экологически неблагополучным регионом России

Согласно рейтингу, подведенному за весну 2019 года, Свердловская область оказалась на 85-й строчке, таким образом, заняв последнее место. В список аутсайдеров также попали Челябинская, Иркутская, Нижегородская области.

Наиболее благополучная экологическая ситуация, по данным рейтинга, складывается в Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае, в Белгородской области в Москве.

Экологический рейтинг составляют на основе событий в трех сферах — природоохранной, промышленности и социально-экономической. Сводный индекс по трем показателям составил 38 баллов из 100 возможных.