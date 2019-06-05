В Нижний Тагил привезли 220 новых контейнеров для мусора
В Нижний Тагил привезли 220 новых металлических контейнеров для мусора. Баки расставят в городах АПО-1, где работает спецтехника по сбору ТКО с боковой загрузкой, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей».
Контейнеры объёмом 0,75 кубометров будут расставлены в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Верхней Туре, Верхотурье, Волчанске, Карпинске, Кушве, Красноуральские, Лесном, Серове и Краснотурьинске, а также в Горноуральском, Гаринском, Ивдельском, Нижнетуринском и Новолялинском городских округах.
Новые контейнеры обладают повышенной прочностью — толщина металлической стенкисоставляет 2,5 мм. Закупленные баки для ТКО удобны в обслуживании и транспортировке,сообщил директор компании «Рифей» Федор Потапов.
В июне региональный оператор получит еще две партии по 220 штук аналогичных баков. Также летом ожидается поставка пластиковых контейнеров с колёсами и крышками в количестве 550 штук, рассчитанных для мусоровозов с еврозагрузкой. Ими заменят вышедшие из строя контейнеры. Заявки на обновление поступили ото всех городов Северной зоны.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы. За четыре месяца работы в Нижнем Тагиле было вывезено на 16% отходов больше, чем предусмотрено территориальной схемой муниципального образования, а собираемость платежей за этот срок возросла с 10% до 29,5%.