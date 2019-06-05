В Свердловском онкодиспансере появился новый метод диагностики рака

Обследование на ПЭТ-сканере перед началом лучевой терапии позволит выявлять первичное расположение опухоли и отдаленных очагов метостазов.

По словам врача-радиолога Свердловского онкодиспансера Кирилла Машковцева, новая диагностика охватывает почти весь организм и помогает выявить синхронные опухоли.

Ориентируясь на результаты сканирования, врачи могут вовремя изменить тактику лечения: назначить химиотерапию или операцию, сказал Машковцев.

Обследование проводится бесплатно.