В Свердловском онкодиспансере появился новый метод диагностики рака
Сегодня, 18:22Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Радиологи Свердловского онкодиспансера внедрили высокотехнологичный метод ядерной медицины в диагностике рака, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Обследование на ПЭТ-сканере перед началом лучевой терапии позволит выявлять первичное расположение опухоли и отдаленных очагов метостазов.
По словам врача-радиолога Свердловского онкодиспансера Кирилла Машковцева, новая диагностика охватывает почти весь организм и помогает выявить синхронные опухоли.
Ориентируясь на результаты сканирования, врачи могут вовремя изменить тактику лечения: назначить химиотерапию или операцию, сказал Машковцев.
Обследование проводится бесплатно.
Планируется открытие нескольких новых лечебных центром и диагностических корпусов Центра ядерной медицины, а также расширение линейки ПЭТ-сканеров.
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