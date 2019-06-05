В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за складирования куриного помета

По версии следствия, куриный помет был размещен на обширной территории близ населенного пункта сотрудниками одной из птицефабрик. Складирование отходов производства осуществлялось в период с 2018 по 2019 годы. Куриный помет относится к отходам третьего класса опасности. Для размещения отходов на определенной территории должна иметься разрешающая документация.