В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за складирования куриного помета
Сегодня, 14:35Здоровье и экологияФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Нижнесергинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных отходов» из-за несанкционированного размещения куриного помета, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, куриный помет был размещен на обширной территории близ населенного пункта сотрудниками одной из птицефабрик. Складирование отходов производства осуществлялось в период с 2018 по 2019 годы. Куриный помет относится к отходам третьего класса опасности. Для размещения отходов на определенной территории должна иметься разрешающая документация.
В настоящий момент устанавливаются объем причиненного ущерба, обстоятельства совершенного преступления и круг виновных лиц.
Ранее на 14 миллионов рублей была оштрафована «Среднеуральская» птицефабрика, размещавшая куриный помет на территории лесничества.
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