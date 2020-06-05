На дезинфекторы для садиков и школ Нижнего Тагила выделено 19,4 миллиона рублей
Сегодня, 22:10Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для Нижнего Тагила выделили 19,4 млн рублей на закупку дезинфекторов и бесконтактных термометров для детских садов и школ, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Средствами дезинфекции и термометрами оснастят школы, где дети будут сдавать экзамены, детские сады и летние лагеря.
Правительство региона выделило средства для 73 муниципалитетов. Общая сумма составляет 295,2 миллиoна рублей.
О подписании указа об оснащении упреждений, работающих с детьми стало известно 5 июня. Эту работу проводят по поручению главы региона.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей