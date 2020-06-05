На Среднем Урале с начала недели фиксируют две смерти пациентов с COVID-19 ежедневно
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Ещё два пациента с подтверждённым коронавирусом скончались в Свердловской области, передаёт оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом общее количество летальных исходов среди больных новой инфекцией в Свердловской области равно тридцати семи.
Всего в России умерло 5 528 инфицированных, из них 144 за последние сутки.
Особый режим в связи с пандемией введён в регионе указом губернатора Евгения Куйвашева. Первого июня ограничения продлили еще на одну неделю.
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