Свердловчан предупредили о заморозках 6 июня

Местами в регионе температура воздуха опустится до -2 градусов. В ЕДДС Нижнего Тагила предупредили о том, что понижение температуры может сказаться на сельскохозяйственных культурах.

Ранее в ЕДДС предупреждали о заморозках ночью и утром в пятницу, 5 июня. Тогда также ожидалось понижение температуры до двух градусов ниже нуля.