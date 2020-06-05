Свердловчан предупредили о заморозках 6 июня
Сегодня, 22:32Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области ночью и утром 6 июня ожидаются заморозки, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Местами в регионе температура воздуха опустится до -2 градусов. В ЕДДС Нижнего Тагила предупредили о том, что понижение температуры может сказаться на сельскохозяйственных культурах.
Ранее в ЕДДС предупреждали о заморозках ночью и утром в пятницу, 5 июня. Тогда также ожидалось понижение температуры до двух градусов ниже нуля.
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