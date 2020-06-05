В Нижнем Тагиле подтверждено почти 250 случаев заражения коронавирусом

Так, число зараженных коронавирусом за все время с начала пандемии составляет 246 человек.

В Свердловской области за сутки был выявлен 251 новый случай заражения инфекцией в 26 населенных пунктах. Больше всего новых зараженных находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 190 случаев. Общее количество заразившихся за все время составляет 6930 человек.