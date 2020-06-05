В Нижнем Тагиле подтверждено почти 250 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие сутки еще девять новых случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, число зараженных коронавирусом за все время с начала пандемии составляет 246 человек.
В Свердловской области за сутки был выявлен 251 новый случай заражения инфекцией в 26 населенных пунктах. Больше всего новых зараженных находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 190 случаев. Общее количество заразившихся за все время составляет 6930 человек.
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