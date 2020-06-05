В России общее число заболевших COVID-19 приблизилось к отметке в 450 тысяч человек
Сегодня, 12:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 8726 граждан.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество выявленных случаев за время пандемии составило 449 843 человек.
Из больниц за сутки по выздоровлению выписано 8057 пациентов, а общее количество вылечившихся достигло 212 680 человек.
Кроме того, зарегистрировано 144 новых летальных случая. В общей сложности от коронавируса скончались 5528 человек.
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