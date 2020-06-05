У девушки в 2019 году появилась шишка на бедре – снимки показали, что у екатеринбурженки была опухоль. В Свердловском областном онкоцентре Дарье предложили пройти курс химиотерапии, после которого ей стало намного хуже – опухоль двукратно увеличилась в рамерах.

Былo принятo решениe o проведении пoвторной биoпсии, и в кoнце января мы пoлучили вeрдикт: экстраскелeтная саркома Юинга. Диагнoз пoдтвердился и в клиникe имени Блoхина в Мoскве, и на мoлекулярно-генетическoм исследовании. Тo есть меня пoчти пoлгода лечили сoвсем от другoй бoлячки! написала Дарья на своей странице в соцсети в начале 2020 года.

Специалисты из Екатеринбурга предложили девушке ампутировать ногу, однако в частной клинике Москвы за её лечение готовы были взяться – стоимость всего курса обошлась бы девушке в миллион рублей.

Однако, девушка умерла по пути домой в ночь на четвёртое июня в купе поезда, рассказал её муж. Уралец рассказал, что его жена перед смертью успела с ним попрощаться.

Мы успели с Дашенькой сказать друг другу нужные слова. Это очень важно, не тратьте время понапрасну. Кто знает, что случится с вашими любимыми завтра. Не ругайтесь, не обижайте их, берегите и любите всем сердцем, написал супруг девушки.