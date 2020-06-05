Znak: в больницах Екатеринбурга для пациентов с COVID-19 осталось 5% свободных коек
Сегодня, 21:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В больницах Екатеринбурга осталось 5% свободных коек для больных коронавирусом. Об этом пишет Znak со ссылкой на собственный источник в свердловском Минздраве.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По информации источника издания, в девяти медучреждениях столицы Урала свободно только 119 мест для больных коронавирусом. В стационары региона госпитализировано 4514 человек, в том числе 3916 человек с коронавирусной инфекцией.
По данным, опубликованным на сайте полпредства президента в УрФО, в регионе заняты 3592 койки, что составляет 61% от всего фонда.
На 5 июня в Свердловской области зарегистрировано 6930 случаев коронавируса. За последние сутки в области выявили 251 новый случай заражения COVID-19. За все время пандемии умерло 37 человек.
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