Znak: в больницах Екатеринбурга для пациентов с COVID-19 осталось 5% свободных коек

По информации источника издания, в девяти медучреждениях столицы Урала свободно только 119 мест для больных коронавирусом. В стационары региона госпитализировано 4514 человек, в том числе 3916 человек с коронавирусной инфекцией.

По данным, опубликованным на сайте полпредства президента в УрФО, в регионе заняты 3592 койки, что составляет 61% от всего фонда.