Из-за кишечной палочки водоемы Нижнего Тагила непригодны для купания

Из-за кишечной палочки водоемы Нижнего Тагила непригодны для купания
Из-за кишечной палочки водоемы Нижнего Тагила непригодны для купания
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В водоемах Нижнего Тагила обнаружена кишечная палочка. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют в них купаться.

Пробы отбирались на Нижне-Выйском пруду, реке Тагил возле парка «Народный» и Нижнетагильском пруду в районе отеля Demidov Plaza.

В воде были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии, которые относятся к группе кишечных палочек. Такие же бактерии санврачи нашли в пробах из Шарташского пруда в Екатеринбурге, в водоемах Режа, Ирбита и других городов Свердловской области.

Помимо кишечной палочки, водоемы Нижнего Тагила не соответствуют санитарным нормам по цветности, также как и водные объекты в Верхнем Тагиле, Невьянске, Ирбите, Нижней Салде и других муниципалитетах региона.

Всего было отобрано и исследовано 63 пробы воды по санитарно-химическим показателям, 245 проб по микробиологическим показателям и 40 проб по паразитологическим показателям.

Напомним, все водоемы Свердловской области по результатам гигиенических исследований признаны непригодными для купания, они не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако на берегах можно заниматься спортом и отдыхать.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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