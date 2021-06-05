Из-за кишечной палочки водоемы Нижнего Тагила непригодны для купания

Пробы отбирались на Нижне-Выйском пруду, реке Тагил возле парка «Народный» и Нижнетагильском пруду в районе отеля Demidov Plaza.
В воде были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии, которые относятся к группе кишечных палочек. Такие же бактерии санврачи нашли в пробах из Шарташского пруда в Екатеринбурге, в водоемах Режа, Ирбита и других городов Свердловской области.
Помимо кишечной палочки, водоемы Нижнего Тагила не соответствуют санитарным нормам по цветности, также как и водные объекты в Верхнем Тагиле, Невьянске, Ирбите, Нижней Салде и других муниципалитетах региона.
Всего было отобрано и исследовано 63 пробы воды по санитарно-химическим показателям, 245 проб по микробиологическим показателям и 40 проб по паразитологическим показателям.
Напомним, все водоемы Свердловской области по результатам гигиенических исследований признаны непригодными для купания, они не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако на берегах можно заниматься спортом и отдыхать.