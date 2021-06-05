Из-за кишечной палочки водоемы Нижнего Тагила непригодны для купания

В воде были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии, которые относятся к группе кишечных палочек. Такие же бактерии санврачи нашли в пробах из Шарташского пруда в Екатеринбурге, в водоемах Режа, Ирбита и других городов Свердловской области.