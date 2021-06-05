Нижний Тагил находится на 2 месте по заболеваемости COVID-19 в регионе

Нижний Тагил находится на 2 месте по заболеваемости COVID-19 в регионе
Нижний Тагил находится на 2 месте по заболеваемости COVID-19 в регионе
Сегодня, 13:28Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На второй строке по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области находится Нижний Тагил. Данные опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

По данным на 4 июня, с начала пандемии в Нижнем Тагиле выявлено 6 184 случая инфицирования, то есть около 7% от общего числа заболевших в регионе. Всего в Свердловской области зарегистрировано 89,6 тысячи случаев коронавируса.

На первой строке находится Екатеринбург, там за все время COVID-19 диагностирован у 44 220 жителей (около 50% от общего количества), а на третьем месте, с показателем в 3 222 заболевших человека, стоит Первоуральск (3,5%).

Также в пятерку лидеров вошли Ревда с 2 552 случаями и Каменск-Уральский и Каменский район — 2 385 случаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле более 36 тысяч человек поставили вакцину от коронавируса. Больше всего привившихся среди врачей и учителей. С апреля 2021 года город поступило 38 тысяч доз препарата для вакцинации от COVID-19.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Свердловская областьстатистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
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