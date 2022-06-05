Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил экологов с профессиональным праздником. Он сказал, что охрана окружающей среды – важная задача. Об этом сообщает департамент информционной политики.
Свердловская область – один из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Для нас вопросы сохранения экологического благополучия имеют особое значение,сказал Евгений Куйвашев.
Он добавил, что в области действует нацпроект «Экология». В прошлом году на его реализацию потратили свыше 500 миллионов рублей.
Благодаря проекту удалось улучшить экологию в Нижнем Тагиле. Например, ведутся мероприятия по реабилитации Черноисточинского водохранилища, на 9 % перевыполнен план по восстановлению лесов, посажено свыше 30 тысяч гектаров леса, благоустроено 13 природных территорий, проведено зарыбление ряда водоемов.