Евгений Куйвашев поздравил экологов с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев поздравил экологов с профессиональным праздником
Евгений Куйвашев поздравил экологов с профессиональным праздником
Сегодня, 15:17Здоровье и экологияФото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе поздравления экологов с профессиональным праздником напомнил о действии нацпроекта «Экология».

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил экологов с профессиональным праздником. Он сказал, что охрана окружающей среды – важная задача. Об этом сообщает департамент информционной политики.

Свердловская область – один из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Для нас вопросы сохранения экологического благополучия имеют особое значение,сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в области действует нацпроект «Экология». В прошлом году на его реализацию потратили свыше 500 миллионов рублей.

Благодаря проекту удалось улучшить экологию в Нижнем Тагиле. Например, ведутся мероприятия по реабилитации Черноисточинского водохранилища, на 9 % перевыполнен план по восстановлению лесов, посажено свыше 30 тысяч гектаров леса, благоустроено 13 природных территорий, проведено зарыбление ряда водоемов.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
Материалы по теме:
экологиявыбросывоздухнацпроект «Экология»#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы