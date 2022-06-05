На следующей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет и будут дожди

На следующей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет и будут дожди
На следующей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет и будут дожди
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: 1MI
Температура воздуха в Нижнем Тагиле на следующей неделе нагреется до +23 градусов, при этом возможны дожди.

На ближайшей неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление, при этом будут нередки осадки в виде дождей. Прогноз размещен на сайте Гисметео.

Так, 6 июня рабочая неделя начнется с теплой погоды, достигающей 16 градусов тепла. Во вторник похолодает до +11 градусов, при этом возможны дожди. В среду станет чуть теплее, до +15 градусов, дожди продолжатся.

А в четверг температура воздуха нагреется до недельного максимума +23 градусов. В пятницу погода будет примерно такой же, однако возможны дожди и грозы. В субботу ожидается +19 градусов, а в воскресенье похолодает до +10 градусов.

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Нижний Тагил
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