На следующей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет и будут дожди

На ближайшей неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление, при этом будут нередки осадки в виде дождей. Прогноз размещен на сайте Гисметео.
Так, 6 июня рабочая неделя начнется с теплой погоды, достигающей 16 градусов тепла. Во вторник похолодает до +11 градусов, при этом возможны дожди. В среду станет чуть теплее, до +15 градусов, дожди продолжатся.
А в четверг температура воздуха нагреется до недельного максимума +23 градусов. В пятницу погода будет примерно такой же, однако возможны дожди и грозы. В субботу ожидается +19 градусов, а в воскресенье похолодает до +10 градусов.