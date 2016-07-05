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Количество отравившихся детей в лагере «Солнечный» выросло до 24-х: Роспотребнадзор Нижнего Тагила требует закрыть лагерь
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Количество отравившихся детей в лагере «Солнечный» выросло до 24-х: Роспотребнадзор Нижнего Тагила требует закрыть лагерь

5 июля 2016, 11:40Здоровье и экология
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