Количество отравившихся детей в лагере «Солнечный» выросло до 24-х: Роспотребнадзор Нижнего Тагила требует закрыть лагерь

Роспотребнадзор сообщил: с 28 июня по 3 июля уже в 5 отрядах лагеря количество зараженных детей выросло до 24. В смывах на пищеблоке и в готовой продукции обнаружена кишечная палочка.

Как сообщалось ранее, в двух отрядах лагеря заболели 14 детей.

Проверка в учреждении обнаружила многочисленные нарушения санитарного законодательства, сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Выяснилось, что заболевшие дети не изолировались от здоровых и жили на одном этаже. Также работники пищеблока не соблюдали правила личной гигиены в полной мере. Обнаружено, что не соблюдались правила хранения продуктов и питьевого режима в отрядах. Посуда и инвентарь обрабатывались в недостаточной мере.

30 июня лагерь был временно закрыт. Роспотребнадзор передал материалы проверки, с требованием приостановить работу лагеря, в суд. Расследование по делу о массовом отравлении детей в лагере продолжается.