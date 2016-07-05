Основательница «Дети-404» тагильчанка Елена Климова раскритиковала саратовского омбудсмена

Тагильчанка интересовалась, возможна ли с их стороны поддержка подростков, столкнувшихся с проблемами, связанными с сексуальной ориентацией, готовы ли они работать с такими детьми. Тагильская журналистка также хотела знать, какую именно помощь могут оказывать детям представители государства, а если не готовы, то почему.

Подводя итоги опроса, Елена Климова рассказала, что из 72 уполномоченных по правам детей лишь 5 положительно отреагировали на проблему, поднимаемую Еленой. Остальные игнорировали или уклонялись от ответа. Один такой отказ на обратную связь Елена Климова прокомментировала в социальных сетях:

Крайне жаль, что Т. Н. [Саратовский омбудсмен, – прим.ред.] нашла время провести круглый стол об информационной гигиене и бичевать на нем проект «Дети-404», а ответить на вопросы – нет.